شاركت الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز مع متابعيها على انستغرام مجموعة صور جمعتها بالفنان المصري محمد رمضان من كواليس احتفاله بكونه اول شخصية عربية في لعبة فري فاير.

وعلقت مهيرة عبدالعزيز على الصور والتي ظهر رمضان في احدها وهو يحتضنها بالقول: “مع صديقي العزيز والمبدع #محمد_رمضان بنحتفل بانجاز جديد يضاف اي وهو انه يكون اول شخصية عربية في لعبة فري فاير .. وباطلاق على اعلى برج في العالم #برج_خليفة.. سعيدة اني احتفل بيك ومعاك ومن نجاح لنجاح يا رب”.

وكان محمد رمضان قد كشف عن تعاونه الشركة المنتجة للعبة فري فاير عبد صورة نشر عبر حسابه على انستغرام حيث علق كاتبا: “يسعدني ان اعلن تعاوني مع الشركة العالمية جارينا #فري_فاير

الحمد لله أنا الشخصية العربية الأولى في اللعبة الأكثر تحميلاً على مستوى العالم في سنة ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

شرف كبير أن أكون جزء من عائلة فري فاير بإطلاق شخصيتي الخاصة – مارو – يوم١٦أبريل

مجهود كبير تم بذله من الشركة لتكون الشخصية بهذه الدقة العالية تمنياتي لكم بالمكسب الدائم بشخصيتي في فري فاير”.