نشر الفنان المصري محمد رمضان، صورة حديثة تجمعه بوالده في ظهور نادر لهما موجها له رسالة خصاصة وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وظهر محمد رمضان وهو يحتضن والده وعلق على الصورة موجها له رسالة قوية مؤكدا أنه تمكن من بناء رجلين حيث علق كاتبا: “أبويا الغالي، يمكن اللي قدر يعمله هو بناء رجلين اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان، وللعلم بناء رجل أصعب من بناء مدينة”.

وأضاف: “أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي، ويقدرني على سعادتهم، ورضاهم دائمًا أبدًا”

يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل مؤخرًا باعتباره أول فنان مصري يصل لأكثر من مليون مستمع على المنصة العالمية سبوتيفاي.