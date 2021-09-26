احتفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ بعيد ميلاد ابنته حنين عبر نشره مجموعة من الصور التي جمعته بها وذلك عبر حسابه على احد موقع التواصل الإجتماعي.

وقد ظهرت حنين بحالة من السعادة في معظم الصور، التي إلتقطت في مناسبات عدة بينما ظهر رمضان في إحداها وهو يحتضنها ويقبلها.

وعلق رمضان على الصور كاتبا :”25 أيلول / سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي، اللهم أحفظ أبناءنا جميعاً”.

متابعي رمضان بدورهم إنهالوا بالتعليقات على الصور، متمنين لـ حنين عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة والفرح.

الجدير بالذكر، أن رمضان كان قد تعاقد مؤخراً على مسلسل جديد ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022، من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج محمد ياسين.