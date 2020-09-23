حصل الفنان المصري ​محمد رمضان​ صورة جديدة لرخصة قيادة سيارته بعد حصوله عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة معبرأً على فرحه بحصوله على هذه الرخصة من بلد خارج مصر.

وعلق محمد رمضان عليها قائلاً: “ما شاء الله لاقوة إلا بالله مبسوط ان أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة، الإمارات العربية المتحدة بلدي الثاني، الحمد لله”.

وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن أغنيته الجديدة “الدبابة” ويقول فيها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”.







