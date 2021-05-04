نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب صورة زفافها المثيرة للجدل في مسلسل «موسى»، والتي ظهر من خلالها الفنان محمد رمضان، الذي يؤدي دور «موسى» وهو يحملها وبجوارهما وقف طليقها الفنان أحمد سعد.

وعلقت «سمية الخشاب» على الصورة قائلة: «سمعوني زغروطة لأحلى موسي وحلاوتهم.. أحلى ليلة عمر»،

وتفاعل متابعو سمية الخشاب مع الصورة من خلال التعليقات بطريقة ساخيرة حيث كتب بعضهم «الصورة صدمتني.. طب وطحالك يا سمية.. وإيه اللي جاب أحمد سعد.. وطحالك يا حلاوتهم نسيتي.. أحمد سعد جامد».

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

وكانت سمية الخشاب قد اتهمت طليقها بأنه ضربها حتى حدث تهتك في الطحال، ووصلت تلك المشكلات الأسرية إلى الطلاق والمحاكم، واتهم أحمد سعد، سمية بسرقة أحد الألحان وتسجليها في الشهر العقاري باسمها.

وقالت سمية الخشاب، خلال أحد البرامج التليفزيونية «لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم». وحاليا يدفع الفنان أحمد سعد نفقة لسمية الخشاب، بعد أن حصلت على الطلاق بأمر من المحكمة، وقالت إن علاقتهما جيدة إلى حد ما.