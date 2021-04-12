استكمل الفنان المصري محمد رمضان سخريته من مواطنه الإعلامي عمرو أديب بعد أن أعلن الأخير أنه سيقاضيه، وسيحصل على تعويض .

وشارك محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام فيديو من مسلسله “نسر الصعيد”، حيث وضع صوت عمرو أديب وتهديده له في برنامج “الحكاية” بأنه سيقاضيه وتحديدا المقطع الذي يقول فيه: “لو محدش رباك أنا هربيك”، ويظهر في المشهد أن محمد رمضان يركل ممثلًا ثم يقول له “وأنا مالي بيك”.

يأتي ذلك بعد إعلان عمرو أديب، عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة إم بي سي مصر MBC مقاضاة محمد رمضان حيث قال موجها كلامه الى محمد رمضان: «لو محدش رباك أنا هربيك». وأضاف أديب، عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

ووجه أديب رسالة إلى محمد رمضان قائلًا: «لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع» وأضاف أديب أن «الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها أتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين»،

وكان عمرو أديب قد شن هجومًا حادًا ووجه لمحمد رمضان، انتقادًا لاذعًا بسبب فيديو “رمي الفلوس” الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الرجل أصبح عدو نفسه”، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة،.

وعلق أديب قائلا: “الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون”. وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه عبر قناة MBC مصر، مساء السبت 10 أبريل/نيسان الجاري، إن رمضان أراد إيصال رسالة أن الأموال لا تعنيه، وذلك بعد أن خسر قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغُرم 6 ملايين جنيه مصري.

لكن محمد رمضان، رد بطريقة غير مباشرة، وبأسلوبه الخاص، وبشكل غير مباشر، على الهجوم والانتقادات التي شنها الإعلامي عمرو أديب عليه. إذ نشر محمد رمضان مقطع فيديو من مسلسله السابق “الأسطورة” وهو يقوم بإبعاد أحد الأشخاص ويقول “بس يا بابا”.