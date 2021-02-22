نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو جديد في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه بطائرة خاصة وهو يرقص بطريقة عفوية، وشوق متابعيه لعمله الجديد بتعليق كتب فيه: “قريباً، كليب فيرساتشي MR1″، ولاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن تشوقهم لجديده.

يذكر أن محمد قد إحتفل مؤخراً بتحقيق أغنيته “مصباح علاء الدين” رقماً قياسياً بنسبة المشاهدة، وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “كليب أغنية “مصباح علاء الدين” تخطى الـ 15 مليون مشاهدة”، وأرفق تعليقه بفيديو مقتبس من الكليب.

https://www.instagram.com/reel/CLl8vU9huJ8/?utm_source=ig_embed