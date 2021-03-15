رد الفنان المصري محمد رمضان مرة جديدة على مواطنه الإعلامي عمرو أديب على طريقته، حيث نشر مقطعا من تعليق الأخير على الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير أحد الإعلانات التي شارك فيها والذي قال فيه: “حضرتك طبعا ألف من يعالجك ويقف إلى جانبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وأنت طالع الطيارة، وأنت نازل من الطيارة”.

وأكمل رمضان المقطع بصوت الفنان الكوميدي المصري الشهير إسماعيل ياسين، وهو يغني منولوجه الشهير “أهل الفن”، والذي يقول فيه: “عيني علينا يا اهل الفن يا عينى علينا، ناكل أر ونشبع زن وقلع عينينا يا عينى علينا، ياعيني علينا”.

وعلق محمد رمضان على المقطع بكتابة آية قرآنية: “قل أعوذ برب الفلق”.

يذكر أن عمرو أديب كان قد انتقد رمضان، في حلقة الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

عمرو أديب يرد على محمد رمضان: واضح إنه سمع وما شافش.. ولما تبقى نامبر وان -ولا بلاش عشان فيها كلام- لازم يبقى عندك مسؤولية#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Bm4gona7dE pic.twitter.com/IunvD4nIgQ — الحكاية (@Elhekayashow) March 14, 2021

وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية”: “عايز أقول لرمضان حاجة، عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن تكون عندك مسؤولية اجتماعية. وأنت بتشتغل فى مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللى اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك”.

وأضاف: “أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا أهاجمك والأوهام دى مش موجودة”. وتابع: “دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة، وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك”.