أعلن الفنان محمد رمضان أنه اشترى سيارة جديدة، وذلك أثناء تواجده بمدينة دبي بدولة الإمارات، وحرص شقيقه الأكبر محمود ومدير أعماله أن يهنئه بالسيارة الجديدة.

وقام بنشر فيديو لشقيقه محمد أثناء قيادته للسيارة الجديدة عبر صفحته على “إنستغرام” وعلق عليها: “مبروك أخويا الغالي السيارة رقم 17”.

إعلان محمد رمضان وتهنئة شقيقه أثارت الغضب بين جمهور رمضان الذي اعتبر ذلك نوعاً من الاستفزاز المبالغ فيه من قبله.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن إقدام رمضان على شراء تلك السيارة بالذات هو نوع من الغيرة ومحاولة إثبات أنه رقم واحد.

حيث إن تلك السيارة هي من نفس نوع السيارة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته الفنانة ياسمين صبري، غير أن سيارة رمضان تتميز ببعض الكمليت غير موجودة في سيارة يسمين، وهو الأمر الذي دعا عدداً كبيراً من المتابعين ينتقد تلك الأمور التي تثير الغضب والاشمئزاز.

يذكر أن محمد رمضان سيبدأ فور عودته من دبي في استكمال تحضيرات مسلسله الجديد “موسى”، والمقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، ويخرجه محمد سلامة، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.