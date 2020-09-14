عبر الفنان المصري مجمد رمصان عن سخريته من أغنية “نمبر تو” التي يستعد مواطنه الفنان احمد الفيشاوي لطرحها في الايام المقبلة.

وقال رمضان، في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”: “مفيش حد يعرف يتريق، نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1”.

وسخر محمد رمضان بدوره من أغنية الفيشاوي الجديدة، قائلا: “ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شئ عظيم”.

وردًا منه على منافسة الفيشاوي له، قال رمضان: “إزاي ينافسني، وهو بيقول على نفسه نمبر 2، وده اعتراف رسمي أمام العالم كله”.

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنيته الجديدة “نمبر 2” وهي من كلمات تي، وألحان وزة.

وكان الفيشاوي قد أكد في تصريحات سابقة له، أن أغنية “نمبر 2” تعتبر إسقاطًا واضحًا على أغنية “نمبر 1” لمحمد رمضان بنسبة 100% وقال إن الأغنية كلماتها جريئة.