أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر مقطع فيديو للفنان الكبير حسين فهمي موجها له الشكر كونه “ضد التفرقة العنصرية”، حسب تعبيره، وذلك بعد ان اطلق عليه لقب “يا واد يا ثقيل” في احدث تصريحاته.

فقد علق محمد رمضان على الفيديو كاتبا: “النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ”.

وكان حسين فهمي قد أجاب على سؤال “تقول لمين يا واد يا تقيل”، بالقول ضاحكًا:” اللي أقول له يا واد يا تقيل هو فيه غيره؟! محمد رمضان طبعًا”.

ووجه الفنان حسين فهمي رسالة إلى محمد رمضان، قائلًا: إنه صاحب موهبة كبيرة ولديه جمهور كبير، وأنه يجب عليه الحذر من أخطائه وتصريحاته.

وتابع الفنان الكبير: “السن له عامل، هو لسة شاب فرحان بالنجاح، يمكن بيغلط في الكلام، ويجب عليه أن يُهدِّئ الأمور والتصريحات”.