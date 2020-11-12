ظهر النجم المصري محمد رمضان بجلسة تصوير جديدة، بكمامة وجه من تصنيعه وتحمل حروف اسمه محمد “MR1”.

واعتمد محمد رمضان هذا الشعار منذ بداية جائحة كورونا، وقد أعلن في سبتمبر الماضي خط كمامات يحمل اسمه “MR1” خلال مؤتمر صحفي. وخصص الفنان المصري الشاب 5% من ريع الكمامات لصالح ضحايا حوادث الحروق بالتعاون مع مؤسسة “أهل مصر”.

من الواضح أن محمد رمضان اعتمد هذه العلامة التجارية لملابسه الغريبة، فقد ظهر بعدة إطلالات حملت اسم “MR1”. وكان رمضان قد هنأ جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الفائت، وقام بنشر صورة له وهو يرتدي كمامة مطبوع عليها حروف اسمه مرصعة بالذهب. ويتضح أن الصور التي انتشرت لمحمد رمضان قديمة، قبل أن يطل النجم المصري بمظهره الجديد الذي صدم جمهوره، حيث ظهر بلون شعر “أشقر بلاتيني”. يشار إلى أن محمد رمضان يحضر لمسلسله الجديد “موسى” تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ومن المفترض أن يخوض به السباق الرمضاني للعام القادم 2021.

ويشهد المسلسل عودة النجمة المصرية سمية الخشاب للدراما التلفزيونية بعد غياب ثلاث سنوات عن الشاشة وكان من المفترض أن يقوم النجم المصري محمد رمضان بتجسيد سيرة النجم الراحل أحمد زكي، لكن المشروع الدرامي واجه عقبات كثيرة، لعدم الاتفاق بين صنّاع العمل وورثة الراحل. مما لا شك فيه أن محمد رمضان يعد من أكثر الفنانين الموهوبين في جيله وهذا ما يجعله محط أنظار الجمهور والنقاد، ورغم نجاحه إلا إنه لا يزال يصر على إثارة الجدل بإطلالاته وأفعاله الصادمة، لهذا يبتكر ستايلا جديدا ومثيرا، ويصدم جمهوره دوماً بتصرفات مفاجئة، بالإضافة لاعتماده على التصوير بجانب سياراته والتباهي بما لديه من ممتلكات، وما حققه من شهرة واسعة.