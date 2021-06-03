نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلن من خلاله عن تحفظ الدولة على أمواله وتلقيه هذا الخبر صباح اليوم بإتصال هاتفي من أحد البنوك .

فقال محمد رمضان : ” صباح الخير .. صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك بيقولي أستاذ محمد رمضان قولتله أفندم قالي الدولة تحفظت على فلوسك ” .

وتابع : ” فقولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي إيه المشكلة يعني .. قالي يعني أنا قولت أقولك علشان متتحطش في موقف محرج وانت بتشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس ” .

وأضاف : ” قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة أد ما بيحطوا في البنك أد ما بيسيبوا في بيوتهم .. مستورة .. صباح الخير يا مصر ” .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو : ” أنا ومالي مِلك بلدي و أهل بلدي .. اللهم لا اعتراض ” .