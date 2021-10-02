كشف الفنان المصري، محمد رمضان عن تعاقده على إحياء أول حفل غنائي له في العراق وذلك في مدينة البصرة.

ونشر محمد رمضان صورة له خلال توقيعه على عقد حفله الأول في العراق، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دون ان يكشف عن موعد هذا الحفل.

وعلق الفنان المصري على صورة تعاقده على الحفل أنه “تم الاتفاق على أول حفل جماهيري له في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي”.

يشار إلى أن محمد رمضان أحيا العديد من حفلاته الغنائية في دول عربية مختلفة، منها في المملكة العربية السعودية والمغرب.

من ناحية أخرى، تعاقد رمضان على مسلسله التلفزيوني الذي سيخوض به المنافسة في موسم دراما شهر رمضان عام 2022.