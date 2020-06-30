نشر الفنان ” محمد رمضان ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علق من خلاله على تصريحات شقيقة الفنان الراحل ” أحمد زكي ” .

والتي أدلت بها مؤخرا حول مسلسل ” الإمبراطور ” عن قصة حياة أحمد زكي والذي أعلن محمد رمضان عن بطولته في الموسم الرمضاني المقبل .

حيث صرحت بأنه لم يتواصل معهم أي شخص من جهة العمل وإنهم لن يوافقوا عليه إلا بعد قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل ثم يقرروا بعد ذلك الموافقة من عدمها .

وجاء في منشور محمد رمضان تلك التصريحات وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” قانونيا ليس لهم الحق ولكن سنفعل ذلك حبا واحتراما للنجم الكبير ولعائلته الكريمة ” .