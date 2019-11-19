محمد رمضان ينشر صورة لزوجته ويغازلها: “حياتي”

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه انستغرام ظهر فيها بصحبه زوجته نسرين عبد الفتاح داخل طائرة خاصة.

وكتب محمد رمضان متغزلا بزوجته: “مع حياتي” وسرعان ما تفاعل عدد من الفنانين مع الصورة مثل الممثلة روجينا التي كتبت: “ربنا يسعدكم”، والفنان إدوارد الذي كتب معلقا: “ربنا يخليكو لبعض”.

يذكر ان نسرين عبدالفتاح هي الزوجة الثانية لمحمد رمضان وله منها طفلين هما علي وكنز.