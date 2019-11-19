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محمد رمضان ينشر صورة لزوجته ويغازلها: “حياتي”

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محمد رمضان وزوجته

محمد رمضان وزوجته

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه انستغرام ظهر فيها بصحبه زوجته نسرين عبد الفتاح داخل طائرة خاصة.

وكتب محمد رمضان متغزلا بزوجته: “مع حياتي” وسرعان ما تفاعل عدد من الفنانين مع الصورة مثل الممثلة روجينا التي كتبت: “ربنا يسعدكم”، والفنان إدوارد الذي كتب معلقا: “ربنا يخليكو لبعض”.

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With my life 💝🛩

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يذكر ان نسرين عبدالفتاح هي الزوجة الثانية لمحمد رمضان وله منها طفلين هما علي وكنز.

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