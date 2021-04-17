شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له مع مواطنته الفنانة سمية الخشاب عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي كترويج لمسلسل “موسى” الذي يعرض له حاليا.

وظهر محمد رمضان في الصورة وهي يحمل سمية الخشاب وعلق كاتبا: “موسى الوااااعر و حلاوتهم فاتنة القاهرة مشهد من الحلقات القادمة”.

وكانت سمية الخشاب بدورها قد نشرت صورة لها من كواليس المسلسل وعلقت عليها كاتبة: “الحلاوة الاصلي حلاوتهم”

مسلسل “موسى” من بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.