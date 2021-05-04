نشر الفنان المصري محمد رمضان مشهد صباحية موسى وحلاوتهم، من مسلسل “موسى”، بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشهد حفل الزفاف بسبب ظهور طليق الفنانة سمية الخشاب.

ويظهر محمد رمضان، في الفيديو، عاري الصدر في السرير بينما جلست سمية الخشاب الى جانبه مرتدية قميص نوم أحمر اللون.

وكانت سمية الخشاب قد عبرت عن سعادتها بتصدرها الترند بعد مشهد زفافها على محمد رمضان في مسلسل موسى حيث علقت كاتبة عبر حسابها على انستغرام: “اول مره احس اني عروسه بجد

سعيده جدا باننا تريندنج الي الآن علي تويتر وجوجل بحبكم”.

يذكر أن مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.