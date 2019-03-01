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محمد رمضان يواجه حكماً جديداً بعد قرار سجنه 3 سنوات

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mohamed ramadan nn

محمد رمضان

أصدرت محكمة مصرية مساء امس الأربعاء حكمًا بإلزام الفنان المصري محمد رمضان بدفع مبلغ مالي قرابة 16 مليون جنيه (قرابة 900 ألف دولار)، لإحدى شركات الإنتاج بعد إخلاله بالاتفاق معها في عمل فني.

وقضت محكمة الجيزة الابتدائية بفسخ تعاقد رمضان مع شركة الإنتاج وإلزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد والمنصوص عليه في البند الثامن من عقد الاتفاق المؤرخ في أغسطس عام 2014، وقدره 16 مليون جنيه مع إلزامه بالمصاريف القضائية.

وجاء الحكم القضائي، بعد أن تقدم محامي الشركة التي يمثلها محمد عبدالحميد بدعوى قضائية رقم 515 مدني كلي الجيزة لعام 2016 بإلزام رمضان بدفع قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق، وذلك لإخلاله ببنود العقد وعدم تنفيذ التزامه مع الشركة.

ويأتي هذا الحكم بعد وقت قصير على حكم سجن رمضان 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامه بالسب والقذف ضد مدير عام قنوات “إم بي سي” مصر إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

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