استفسرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند من الفنان المصري محمد رمضان حول تصريح سابق له عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت حليمة بولند، مقطع فيديو، كشفت خلاله عن محادثة بينها وبين محمد رمضان حول مقطع متداول للاخير يتكلم فيه عن صدام حسين.

وقالت حليمة بولند ان محمد رمضان اجابها عند سؤاله عن المقطع: “انت عارفة حبي للكويت وللكويتيين” وتابع موضحا ما قصده من تصريحه “انا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية درامية وممكن اجسدها ده مش معناه اني اتفق معاه في سياسته هل لو مثلت شخصية هتلر ده معناه اني مع النازية؟”.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو للفنان محمد رمضان تحدث خلاله عن الرئيس الراحل صدام حسين بشكل ايجابي مع حرصه على عدم التطرق الى المواضيع السياسية.