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محمد رياض يدافع عن والدة زوجته الفنانة ” شهيرة ” بعد خلع الحجاب : ” محدش هيتحاسب مكان حد “

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خرج الفنان المصري ” محمد رياض ” بتصريحات صحفية دافع فيها عن الفنانة المصرية ” شهيرة ” وهي تكون والدة زوجته الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” .

وذلك بعد ظهور الفنانة شهيرة في الآونة الأخيرة بدون حجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائها له وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات .

وعلق محمد رياض على ذلك معربا عن اندهاشه من تعليقات المتابعين حول مسألة يعتبرها مسألة شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها .. فقال : ” إن ارتداء المرأة للحجاب من عدمه مسألة شخصية وعلاقة خاصة تجمعها بالمولي عز وجل ولا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليها .. وإن كنت أؤمن شخصيا بأن الحجاب فرض ” .

وتابع : ” محدش هيتحاسب مكان حد .. كلنا هنقف أمام ربنا فرادي ” .

وأضاف حول الهجوم على الفنانة شهيرة قائلا : ” المهاجمون أو المنتقدون لخلع المرأة الحجاب يتعاملون وكأنهم شيوخ في الإسلام .. ويتناسون الآية الكريمة ” والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ” .. الفنانة شهيرة من حقها أن تتخفف وفقاً لهذه الآية ” .

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