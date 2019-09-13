شاهدوا محمد سامي: لن اتعامل مع غادة عبد الرازق مجدداً ولو مقابل مليار جنيه

تحدث المخرج المصري ​محمد سامي​ عن قطيعته مع الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ مؤكدًا استحالة تعاونه معها مستقبلًا تحت أي ظرف.

وأضاف في حلقة من برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم” مع الإعلامية إنجي علي أنه يتلقى الكثير من الأسئلة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية رؤية غادة عبد الرازق من جديد في أحد مسلسلاته المقبلة، لكنه يرى أن علاقته بها انتهت بشكل لا رجعة فيه، حتى لو عًرض عليه أجر مليار جنيه لإخراج المسلسل.

يشار إلى أن آخر أعمال سامي مسلسل “ولد الغلابة” الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي وهو من تأليف أيمن سلامة وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.