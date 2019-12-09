محمد سامي يشن هجوما على ياسمين صبري : ” صورة من غير روح وطردتها مرتين “

طالت التصريحات القوية التي خرج بها المخرج المصري ” محمد سامي ” مؤخرا الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” والتي شن عليها هجوما عنيفا متحدثا عن ضعف إمكانياتها الفنية وخاصة بعد مشاركتها العمل معه في مسلسل الأسطورة الذي قام بإخراجه وعرض في رمضان 2016 .

حيث قال محمد سامي أنه واجه مشاكل كبيرة خلال تجربته في العمل مع ياسمين صبري خلال تصوير المسلسل حتي أنه أضطر لطردها من لوكيشن التصوير مرتين بسبب عدم معرفتها بقواعد نطق الكلام معلقا على ذلك قائلا : “مش بتعرف تتكلم ” .

وأشار إلى أن السبب من وراء شهرتها هو شكلها فقط وإنه يراها ” صورة من غير روح ” وفقا لما قاله .. وإنها ليست من يستطيع توصيل معلومة خلال عمل فني .

وأكد محمد سامي على أنه لن يعمل مع ياسمين صبري مرة أخرى مهما كانت الإغراءات والعروض بسبب عدم راحته في العمل معها .

على الجانب الآخر خرجت ياسمين صبري لتعلن تضامنها مع الفنانة المصرية ” نسرين أمين ” والتي هاجمها أيضا المخرج محمد سامي مؤخرا ووصفها بإنها ممثلة درجة خامسة .

فكتبت ياسمين صبري عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” هو احنا عندنا ‏كام نسرين أمين .. معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم .. إنتي ست الستات ” .

@NesreenAmin هو احنا عندنا كام نسرين امين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم.

انتي ست الستات ❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) December 8, 2019

لترد نسرين أمين عليها قائلة : ” غلابة الماضي يطاردهم .. أنتي قمر ونجمة وشاطرة ‏ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة ” .