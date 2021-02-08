حل الموسيقار ” محمد سلطان ” ضيفا مع الإعلامية ” أسماء مصطفى ” في برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز .

وخلال اللقاء تحدث محمد سلطان عن علاقته بزوجته الفنانة الراحلة ” فايزة أحمد ” سواء على الجانب المهني حيث قدم لها معظم أعمالها أو على الجانب الشخصي والعاطفي .

فقال سلطان أن زواجه من فايزة أحمد جاء بعد قصة حب وإنها كانت فنانة عظيمة وإنسانة أعظم .. وتابع : ” مكوناش بنستغنى عن بعض .. كانت غالية عليا وإنسانة قوى وعطوفة وبتحب الناس ” .

وأضاف : ” كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبدالوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة ” .

وأشار إلى إنه أنجب منها ولدين يعيشان بالوقت الحالي في فرنسا .. وعن فترة مرضها قال محمد سلطان بإنه لم يتركها طوال هذه الفترة وترك كل شئ ليكون معها فهي حب حياته وحبيبة عمره .

كما أكد على أنهما لم يفكرا نهائيًا في الانفصال ولكن كان يمكن أن تحدث بعض المشاكل بينهما .. مضيفا : ” هي أحسن مني مليون مرة ومنتهى الوفاء ” .. ولهذا قرر أن لا يتزوج بعدها أبدًا ولم يغير أى شيء في المنزل منذ وفاتها .