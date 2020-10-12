إحتفل الفنان اللبناني ​محمد شاكر​ بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى كاترينا، اذ نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا هذا الخبر للجمهور.

وبدوره وجّه والده الفنان ​فضل شاكر​ التهنئة له، كاتبا على حسابه الخاص: “مبروك حبيب بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة”.

وكان طرح محمد شاكر مؤخرا اغنية جمعته بالفنانة ريما يوسف بعنوان “حبيبي قلّي”، على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان ريما يوسف، وتوزيع عباس صباح، وتم تصويرها خلال فترة الحجر الصحي الخاص بإجراءات فيروس كورونا.​​​​​​



