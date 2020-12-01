حل الفنان ” محمد صبحي ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية وخلال الحلقة تحدث عن الإحتفالية التي شكل لجنة للقيام بها تحت عنوان ” 50 سنة فن ” .

وتقوم هذه الاحتفالية على أساس تكريم الفنان الذي عمل لفترة أطول خلال الخمسين عاما الماضية والذي قدم أعمالا أكثر تنوعا والفنان الذي كانت أعماله أقل لكن تأثيره كان قويا في تلك المسيرة .

وأشار الفنان محمد صبحي إلى إنه غير قادر على الوصول لمجموعة من الفنانين حتى عن طريق النقابة من بينهم الفنانة ” عبلة كامل ” والذي وجه لها رسالة قائلا : ” مش عارف اوصلك واتمنى تكون موجودة ” .

وكشف صبحي عن أسماء بعض الفنانين المكرمين في إحتفالية 50 سنة فن مثل : هناء الشوربجي وسعاد نصر ونيفين رامز وصلاح عبد الله وأحمد آدم وعبلة كامل وشريهان وسيمون وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وهاني رمزي وأحمد وفيق ” .