لم يستطع الفنان المصري محمد صبحى حبس دموعه فأجهش بالبكاء على وفاة مواطنه الفنان هادى الجيار إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد صبحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، : “هادى الجيار إنسان جميل وهادى.. ومساعد لكل زملائه.. واشتغل عمل واحد معايا وهى فرصة العمر.. وعمل أدوار عظيمة فى مشوارة الفنى.. ربنا يرحمه”.

وتابع : “فى آخر 100 سنة فقدنا كثير من الفنانين العظماء.. والعشر سنوات الأخيرة فقدنا فنانين كانوا ثروة حقيقة ولكن مفيش حاجة تغلى على ربنا كلنا هنحصل بعض”.

وتوفي صباح أمس الأحد، الفنان هادى الجيار متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخل هادي الجيار مستشفى الهرم في الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية، وتدهورت حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا.

وترك الفنان هادى الجيار أعمال لن ننساها ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما،