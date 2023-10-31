كشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية الداعمة لإسرائيل موضحا أنه يرفضها.

محمد صبحي: أنا ضد فكرة المقاطعة

وقال محمد صبحي خلال لقاء خاص مع برنامج “القاهرة اليوم” من تقديم إدوارد: “أصوات كتير طلعت على الـ فيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش”.

محمد صبحي يتضامن مع القضية الفلسطينية

على جانب آخر، قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية “عيلة اتعمل لها بلوك” وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.

حملات شعبية لتدفع شركات عالمية ثمن دعمها لإسرائيل

كما ظهرت علي الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية “سكة السلامة”: “اطلعي بقى من سكاتك … ياللي ساكتة من سنين … ارفعي بإيدك راياتك … مهما كانوا منكسين”، كما ظهر علي الشاشة صورا للمسجد الأقصى.

دعوات لمقاطعة منتجات بدعوى دعمها لإسرائيل

وكانت بدأت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الأمريكية، ودعم هذه الحملات عدد من الفنانين.

حيث توسعت الحملات الإلكترونية الداعية لمقاطعة منتجات شركات بزعم أنها داعمة لإسرائيل، إذ تصدر وسم “هاشتاج” المنتجات المصرية منصة “إكس” (تويتر سابقًا) لتعريف المواطنين بالمنتجات المحلية البديلة لمنتجات الشركات التي تم الدعوة لمقاطعة منتجاتها، وانضمت نقابة المحامين المصرية للمقاطعة ودعت المواطنين إلى عدم الشراء من تلك الشركات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء منتجات لشركات عالمية لوقف شرائها بزعم دعمها لإسرائيل، وكانت شركة “ماكدونالدز مصر” قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن الشركة مملوكة لرجال الأعمال ياسين منصور، وتوفر 40 ألف فرصة عمل، وفي بيان آخر أعلنت تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه (حوالي 647 ألف دولار) للمشاركة في المبادرات الإغاثية للأسر الفلسطينية في غزة.

شخصيات عامة رفضت حملات المقاطعة

في المقابل، رفضت بعض الشخصيات العامة حملات مقاطعة منتجات الشركات التي يُزعم دعمها لإسرائيل؛ محذرين من “تأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري بسبب توفيرها آلاف فرص العمل”، ومن بين هؤلاء الإعلامي شريف مدكور، والذي انتقد عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تأثير حملات المقاطعة على الشباب الذي يعمل في هذه الشركات، كما علقت المحامين نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على حملات المقاطعة رافضة مقاطعة أي منتجات يتم تصنيعها محليًا، والتركيز على مقاطعة المنتجات المستوردة بالكامل من الخارج.

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