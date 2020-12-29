أعلن الفنان مجدي صبحي ” شقيق الفنان ” محمد صبحي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقدم مجدي صبحي الشكر في منشوره إلى شقيقه الذي ساعده في نقله إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج نظرا لسوء وضعه الصحي وإنقاذه .

فكتب قائلا : ” عندي كورونا .. أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي ” .

وتابع : ” أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي وأشكر نقييبي دكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي .. أشكر مجلس النقابة .. أشكر مدير مستشفي العجوزة دكتور طارق على مجهوده الرائع .. الدعاء لي من فضلكم ” .

وأشار مجدي صبحي في تصريحات صحفية له عن الأعراض التي أصابته بسبب فيروس كورونا حيث يعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة مع رعشة في الجسم بالكامل وصعوبة في الكلام والتنفس .