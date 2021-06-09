يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي مشاركة متابعيه ومحبيه صورا جديدة من اجازته التي يقضيها حاليا على احد الشواطىء في البحر.

وفي احدث هذه الصور، ظهر محمد صلاح وهو يقف على يخته الخاص في عرض البحر واكتفى بالتعليق بايموجي قلب بالاضافة الى علم مصر.

وكان محمد صلاح قد تصدر قائمة الأعلى تداولًا بتريند موقع التغريدات “تويتر” بعد تداول مجموعة صور له ظهر في احداها مع الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، والتي اوضحت أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترًا عن “مطار العلمين الدولي”.

وكذلك شاركت المصرية الشابة ديانا هشام متابعيها على انستغرام بصورة جمعتها بصلاح وعلقت عليها كاتبة “كان لي الشرف” مع هاشتاغ “محمد صلاح” و”فخر العرب”.

ويتواجد محمد صلاح، خلال الأيام الجارية في مصر، لقضاء العطلة الصيفية، بعدما انتهت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» التي توج بلقبها مانشستر سيتي، وحل فيها ليفربول ثالثًا بجدول الترتيب.