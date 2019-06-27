محمد صلاح يعلق على أزمة عمرو وردة: هكذا يجب ان تعامل النساء!

علق محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على أزمة زميله في المنتخب عمرو وردة.

فقد كتب مجمد صلاح في تغريدة هبر حسابه على تويتر: “يجب أن تتم معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، “لا” تعني “لا”. تلك الأمور يجب أن تظل مقدسة”.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

تابع محمد صلاح: “كذلك أؤمن أن الكثيرين ممن يرتكبون الأخطاء يمكنهم التغير إلى الأفضل، ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهو الحل الأسهل”.

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

وأضاف محمد صلاح في تغريدة أخرى: “يجب أن نؤمن بالفرص الثانية، يجب علينا أن نعلم ونرشد. النبذ ليس هو الحل”.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح أمس الأربعاء، استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر من معسكر الفريق المشارك في بطولة الأمم الإفريقية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش ببعض الفتيات.