يستضيف الاعلامي اللبناني نيشان فنان العرب محمد عبده بحوار صريح وجريء في الحلقة الثالث من سلسلة “جلسة عمر” المذاعة على شاشة قناة “ام بي سي”

وقد بدا ان الاسئلة تنمّ على جرعات جرأة عالية جداً، وابرز ما قاله مححمد عبده برز خلال البرومو كان “انا انسان حطني القدر في هذا المجال” وعن سؤال ان كان لديه حلم قال “الفنان الحقيقي يموت وموهبته عالية” وعن اختبار الفشل قال : “لولا الفشل ما كان محمد عبده”.

وكانت هذه الحلقات الحوارية والغنائية المميزة قد بدأت مع البرنس ماجد المهندس وتلتها مع راشد الماجد وحطت الرحال مع محمد عبده باشراف هئية الترفيه السعودية .