في ظلّ استمرار إجراءات التباعد المجتمعي والحجر المنزلي، وتحت عنوان «معيّدين معاكم»، تقدّم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات، والمكتب الفني في مجموعة MBC، أربع حفلات فنية مباشرة خلال أيام عيد الفطر، لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي وهم: محمد عبده، ونجوى كرم، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وذلك حصرياً عبر «شاهد VIP» للفيديو حسب الطلب، حيث يمكن للملايين من محبي الطرب والحفلات الاستمتاع بالمشاهدة من بيوتهم.

موعدنا معكم في عيد الفطر المبارك

برامج جديدة و حفلات لنخبة

أمسيات ترفيهية و فنية لكل أفراد العائلة وأنتم في البيت وتستاهلون أكثر وكل عام وأنتم بخير #عيدنا_فيكم pic.twitter.com/ipkTofag1m — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 21, 2020

وفي مبادرة ترفيهية غير مسبوقة في العالم العربي، يحيي النجوم الأربعة حفلاتهم على المسرح من دون جمهور، فيما يتولّى «شاهد VIP» حصرياً بثّ تلك الحفلات على الهواء مباشرة لمشتركيه في كل مكان.

وبموازاة ذلك، يُجري الإعلامي علي العلياني، الذي يتولّى تقديم الحفلات، مقابلات خاصة مع كل من الفنانين النجوم، وذلك قبل بدء حفلاتهم وخلالها.

وتنطلق حفلات «معيّدين معاكم» حصرياً عبر «شاهد VIP» اعتباراً من 25 مايو مع حفلة الفنان ماجد المهندس في تمام العاشرة ليلاً بتوقيت المملكة، تليها في 26 مايو حفلة فنان العرب محمد عبده في تمام الساعة 11:00 ليلاً، أما الحفلة الثالثة فتقام في 27 مايو مع الفنان راشد الماجد عند العاشرة ليلاً، وتختتم الفنانة نجوى كرم الحفلات مساء 28 مايو عند العاشرة ليلاً.