تلقى الفنان السعودي محمد عبده، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وشارك الفنان محمد عبده متابعيه عبر تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد معلقا :”المملكة العربية السعودية.. وزارة الصحة.. لقاح كوفيد 19″.

وقد وجه محمد عبده رسالة الى جمهوره بعد تلقيه اللقاح حيث قال في تصريحات صحفية “كنت من أول المبادرين للحصول على لقاح (كورونا). ولا أرى فرقاً بينه وحقن الإنفلونزا. وأدعو الجميع إلى أخذه حتى نتحصن جميعاً من الداء”.

وأضاف: “شيء مشرف ويرفع الراس أن تكون لدينا هذه الكفاءة من الأطباء السعوديين الذين يقفون لخدمة مليكهم ووطنهم وشعبهم”، متابعاً بالقول: “الاستقبال كان رائعاً جداً. الكل حريص. الأطباء يعطون انطباعاً جميلاً جداً”، لافتاً إلى طمأنتهم للجميع من اللقاح «وهذا شعور طيب.

ووصف الفنان محمد عبده التجربة بأنها “أبسط ما يمكن. اللقاح حاجة عادية جداً. لا أرى هناك أي فرق بينه وبين أي حقنة للإنفلونزا والسخونة»، مواصلاً حديثه: “ربنا سهل لنا بهذا الوطن كل إمكانات تأمين الدواء. فلنتوكل على الله ونغتنم هذه الفرصة ونأخذه”.

ورأى أن إقبال حوالي 5 إلى 6 آلاف شخص لأخذ اللقاح في المركز “شيء مبشر جداً”، متمنياً أن “تزيد هذه النسبة حتى نجعل المجتمع كله متحصناً من هذا الداء بحول الله”.

يذكر أنه وبعد مرور قرابة الثلاثة أسابيع على توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في السعودية، وصل معدل عدد من يتلقون الجرعات يوميا في البلاد قرابة 15 ألف شخص.