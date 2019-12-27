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محمد عبده يُصلي برفقة نجله في المسجد النبوي.. كيف علق تركي آل الشيخ !

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محمد عبده تركي آل الشيخ

علّق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على الصورة المتداولة للفنان محمد عبده، وهو يصلي في المسجد النبوي الشريف، وبجانبه نجله خالد.

وقال آل الشيخ تعليقاً على الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع ونشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” يوم الخميس: “لا يكون يدعي عليّ؟”.

وكان الفنان محمد عبده قد شارك في إحياء عدد كبير من الحفلات خلال فعاليات موسم الرياض، وهو ما دعا العديد بأن يطالبوه بأخذ فترة راحة مراعاة لصحته.

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