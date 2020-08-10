إحتفل الفنان الفلسطيني، ونجم برنامج Arab Idol، محمد عساف بحفل زواجه مساء امس الاحد بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني.

الحفل أقيم في دبي واقتصر على الأهل والمقربين في إحدى الصالات، أما عن العروس فاسمها “ريم عودة” وهي من فلسطين وبالتحديد غزة من أم دنماركية.

الخبر شكل صدمة لجمهور محمد عساف خاصةً أنه جاء بشكل مفاجىء ومن دون اي مقدمات بوجود علاقة حب يعيشها محبوب العرب.

وكتب الفنان قاسم النجار عبر حسابه على موقع (فيسبوك): “و اخيرا خبر حلو بال 2020، ابارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما و جمع بينكما على الخير و السعادة”.

و اخيرا خبر حلو بال 2020 ابارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجهبارك الله لكما و جمع بينكما على الخير و السعادة Posted by ‎Qasem Al-Najjar قاسم النجار‎ on Sunday, August 9, 2020

ونشرت ريم عودة، مقطع من الحفل عبر صفحتها على موقع (انستجرام)، تناقله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن محمد عساف كان مخطوباً من لسابقة الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً وعلقت وقتها لينا حول سبب فسخ الخطوبة بـ “عندما تمت خطوبتي كنت أعمل في التلفزيون، وهذا فتح المجال لكلام الناس، ولو لم أكن مقدمة برامج معروفة ولو لم يكن محمد فناناً مشهوراً لما التفت أحد إلى موضوع فسخ خطوبتنا”.