نشر الفنان المصري ونجم برنامج ستار أكاديمي في موسمه الأول ” محمد عطية ” صورة له برفقة خطيبته المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهر محمد عطية في الصورة برفقة خطيبته وهو يقبلها موجها لها من خلالها كلمات أغنية من تأليفه كطريقة يصالحها بها بعد زعل كان بينهما على حد قوله .

فكتب محمد عطية في تعليقه على الصورة : ” محدش يوم هيملا مكانك .. فاكرني إزاي بقي بهدد .. أكيد أنا هبقي خسرانك .. لو أنا وإنت في يوم نبعد .. ده وضع طبيعي أوي جدا .. ما ببساطة أنا الأضعف ” .

وتابع : ” أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد .. عمره ما هيعرف .. أنا المغلوب علي أمره ومستسلم ومش بعند .. فاكرني إزاي بقي بهدد ” .

وأضاف : ” كتبت الأغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني إمبارح ” .