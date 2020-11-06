أحدث الفنان المصري محمد عطية موجة من الجدل بسبب منشور ورد على حسابه الخاص في “فيسبوك” وانتقد من خلاله تعدّد الزوجات، وجاء في المنشور: “تعدد الزوجات شئ مهين جداً جداً للست ويقهر لأنه بيفرض شيء موجع انسانياً وعاطفياً و اجتماعياً على المرأة و بيطلع المرأة في صورة الشيء الممتلك من الراجل ومش في صورة الشريكة اللي ليها نفس الحقوق اللي بيملكها الطرف التاني. ده غير إن المجتمع أغلبه بيعتبره حق من حقوق الراجل لا يقبل الجدال أو النقاش وأي اعتراض من الست يعتبر شيء غير مقبول”.

وتناقل المنشور عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهو ما أحدث ضجة وعرّض عطية للكثير من الانتقادات. ومما جاء في التعليقات: “ما شاء الله أنت بتحس بالمرأة وتحترم مشاعرها أكثر من الخالق سبحانه و تعالى؟ أنت أكرم من الله؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا” و”فعلاً كلامه صحيح، غير كذا التعدد غالباً يكون لظروف قاهرة” و”مابقى الا انت لا تتعدى على الدين يا تبع الاكادمي” و”الأصل في الاسلام أن تكون زوجة واحدة فقط والتعداد يأتي لأسباب والأصل فيه العدل”.

يُشار إلى أن محمد عطية نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة رومانسية تجمعه بخطيبته وأرفقها بالتعليق: “احدش يوم هيملا مكانك. فاكرني ازاي بقي بهدد. أكيد أنا هبقي خسرانك لو أنا وانت في يوم نبعد. ده وضع طبيعي أوي جداً. ما ببساطة أنا الأضعف، أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد. عمره ما هيعرف. أنا المغلوب على أمره ومستسلم ومش بعند. فاكرني ازاي بقي بهدد. كتبت الأغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح”.