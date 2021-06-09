حذر الفنان المصري ” محمد عطية ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من شخص ينتحل شخصيته ويتواصل مع عدد من الممثلات اللبنانيات على أنه يقوم بالتحضير لفيلم جديد سيتم تصويره بلبنان .

وتضمن المنشور صورة لرقم الشخص الذي يدعي بأنه محمد عطية وكتب الأخير في تعليقه عليها : ” الرقم ده فيه شخص منتحل شخصيتي وكلم أكتر من ٢٥ ممثلة لبنانية وبيقول إنه بيتم التحضير لفيلم تصويره في لبنان وبيطلب منهم عمل كاستنج عن طريق مكالمة ڤيديو ” .

وتابع : ” الشخص ده مش أنا ومفيش أي شئ من اللي بيقوله صحيح ولو في أي عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شغل شركة الإنتاج ” .