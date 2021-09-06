أعرب الفنان ” محمد عطية ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن استيائه من تدخل البعض في الحياة الشخصية للمشاهير على السوشيال ميديا .

وأشار محمد عطية إلى بعض الرسائل التي يتلقاها من بعض الأشخاص ممن يحاولون فرض آرائهم عليه وتغيير حياته على حد وصفه وهو ما فشل في فهمه وإدراكه لهذه التدخلات .

فكتب في تغريدته قائلا : ” الناس عالسوشيال ميديا بتقرر الصح والغلط ليك بناءا علي أسلوب حياتهم وأفكارهم و نظرتهم للدنيا .. و مش بيقولوا ده مثلا كرأي عام فهما أحرار ” .

وتابع : ” لأ ده بيدخلك يكتبلك رسالة بصيغة أمر .. حاولت أفهم مدي فراغ الشخص اللي شاغل باله بحياة شخص تاني لدرجة إنه يدخل على ال DM عاوز يغيرهاله فشلت بصراحة ” .

الناس عالسوشيال ميديا بتقررالصح والغلط ليك بناءا علي أسلوب حياتهم و أفكارهم و نظرتهم للدنيا..و مش بيقولوا ده مثلا كرأي عام فهما أحرار .لأ ده بيدخلك يكتبلك رسالة بصيغة أمر.حاولت أفهم مدي فراغ الشخص اللي شاغل باله بحياة شخص تاني لدرجة انه يدخل علي ال DM عاوز يغيرهاله فشلت بصراحة . — Mohamed Attia (@MohamedAttia) September 5, 2021