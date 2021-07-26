نشرت الفنانة ” بسنت شوقي ” مجموعة من مقاطع الفيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام وهي تمازح زوجها الفنان ” محمد فراج ” أثناء مشاهدته لمباراة فريقه المفضل النادي الأهلي مع نادي الإنتاج الحربي في الدوري المصري .

حيث قامت بسنت شوقي بتصوير محمد فراج بدون علمه وهو يتابع المباراة في حالة توتر وعصبية بدت عليه بسبب نتيجة المباراة التي انتهت بفوز النادي الأهلي في الدقائيق الأخيرة .

وحاولت بسنت شوقي استفزاز فراج قائلة بأن النادي الأهلي يفوز في مبارياته بسبب دعم التحكيم له ليرد عليها منفعلا : ” أهلي مين أهلي جدة ولا أهلي مين اللي بيكسب بالتحكيم .. الأهلي بتاعنا اللي في مصر بيكسب بالتحكيم انتي مجنونة ” .

وتابع معلقا على عدم متابعتها للمباراة : ” انتي بتتفرجي اصلا خلاص متحرقيش دمنا بقى .. انتي اصلا مبتشوفيش اللي بيحصل في الماتش ” .