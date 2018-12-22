محمد فضل شاكر يكشف عن موعد طرح أغنية والده الجديدة.. وأصالة تعلّق

كشف الفنان ​محمد فضل شاكر​ عن موعد طرح أغنية والده الجديدة بعنوان “يلا مع السلامة”.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:” يلا مع السلامة” حصرياً على قناة والدي الرسمية على “يوتيوب” بعد يومين”.

وتفاعل معه المتابعون بشكل لافت، حيث أعربوا عن تشوّقهم في إنتظار الأغنية، وكان لافتاً تعليق الفنانة السورية ​أصالة​ قائلة له:”بالتوفيق إلك ولوالدك الحبيب”.

الأغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع علي اباظة وتصوير محمود رمزي.

وكان نشر محمد فضل شاكر قبل أيام فيديو ظهر فيه الى جانب والده يغنيان أغنية السيدة فيروز “رجعت الشتوية”.