أعرب المنتج ” محمد كارتر ” في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام عن حزنه الشديد لتواجد والدته في مستشفى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وتضمن المنشور صورة من داخل المستشفى كتب كارتر في تعليقها عليها : ” أصعب إحساس ممكن الإنسان يحس بيه وقت دخول مستشفى العزل وانت رايح تسيبلهم أمك .. إحساس بفقدان الحياة ليك ولأمك .. إحساس بالوداع ساعتها بتشوف شريط حياتك بيعدي قدام عينك ” .

وتابع : ” في لحظة بتشوف وهي واخداك من إيدك أول يوم مدرسة بتشوف وهي بتحرم نفسها من متع الحياة علشان انت تلبس كويس وتتعلم كويس وتاكل كويس بتشوف ضحكتها في وقت فرحك بتشوف دموعها في وقت حزنك بتشوف روحك بتتسحب منك بمجرد ما تدخل طرقة مكان العزل لأن ساعتها بتحس إنك في فيلم رعب ودوامة إحساس بالغرق في البحر ” .

وأضاف : ” نفسك بيتقطع بتشم ريحة الموت حواليك بعد شوية بتفتكر إن كل ده بسبب لحظة إهمال إنك تاخد بالك من نفسك ومن اللي حواليك .. ارجوكم اضغطوا علي أمهاتكم وبالذات كبار السن مينزلوش الشوارع ميتعاملوش مع حد ولا دليفري ولو أصعب الظروف ” .

واستكمل : ” هينزلو يلبسو الكمامة وميسبوش الكحول من إيدهم تعالوا علي نفسكم واشتروا إنتو طلبات البيت وتتعقم كويس أغلب أمهاتنا عايشين علي طبيعتهم ومحدش بيعقم حاجة ” .

واختتم محمد كارتر منشوره قائلا : ” اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيءٍ قدير ” .