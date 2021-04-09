انتشرت العديد من الأخبار عن انفصال الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ عن زوجها المنتج ​محمد كارتر​، خصوصاً بعد منشور غامض كتبته على صفحتها : “كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال”.

وبعد الكثير من الأقاويل خرج كارتر عن صمته وكتب على صفحته الخاصة :”من بعد ماعرفتك عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك، أنتِ النفس اللي خارج وداخل مني، أنتِ الضحكة اللي بضحكها أنتِ القلب اللي بعشقه، الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهما مايعرفوش إنك بنتي، ايوة والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا”.





