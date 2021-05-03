نشر الفنان محمد لطفي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة نادرة ظهر فيها مع عدد من نجوم الفن قبل الشهرة، منهم من رحل عن دنيانا مثل الفنان علاء ولي الدين، ومنهم من بقي على قيد الحياة مثل شريف منير وأحمد السقا ومحمد هنيدي وهاني رمزي وهالة فاخر وغادة عادل وكريم عبدالعزيز والمخرج مجدي الهواري. وعلّق لطفي على الصورة النادرة قائلاً: “لما كنا صغيرين.. ياه الصورة دي فيها ناس كتير أوي”.

وكان لطفي قد أعلن عن مشاركته في فيلم سينمائي جديد عن مصارعة المحترفين، جرى تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك وقتذاك جمهوره عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة له أرفقها بالتعليق: “كل الحب والتحية من الإمارات الحبيبة بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبه من النجوم الشباب”.

وكان آخر أعمال النجم المصري مسلسل “النهاية” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وهو فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته: يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.