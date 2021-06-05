أحيا الفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” ال 75 التي وافقت يوم أمس الجمعة الرابع من شهر يونيو .

فنشر محمد محمود عبد العزيز صورتين له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهر فيهما من أمام قبر والده في زيارته له .

وكتب في تعليقه عليها : ” وأنا قاعد باتكلم مع أبويا وبفضفض واحكيله عن حاجات كتير .. اللهم اشفى كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ” .

وتابع نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز : ” ويسر لنا امورنا وردلنا حقوقنا وابعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين .. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا ” .