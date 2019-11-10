محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع هيثم أحمد زكي : ” اتكلمنا عن ربنا والموت والحياة “

نشر الفنان المصري ” محمد محمود عبد العزيز ” على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جمعت بين والده الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” وبين الفنان ” هيثم أحمد زكي ” الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي .

ونشر محمد محمود عبد العزيز الصورة عقب عودته من تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي والذي أقيم يوم أمس السبت في مسجد الشطة بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة .

وأعرب محمد محمود عبد العزيز في تعليقه على الصورة عن حزنه على رحيل صديقه الفنان الشاب كما كشف عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعت بينهما .

فقال : ” النهاردة وأنا قاعد فى العزاء كذا مرة أحس إن فى حاجه غلط وكل شوية أبص في وشوش الناس اللى داخلة وكأني مستنى أشوف وش هيثم وانسى تماما إن اللى أنا قاعد فيه ده عزاه وانسى إنه سبقنى وراح للحبايب ” .

وتابع : ” رغم إننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدا يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا في حاجات كتير قديمة وجديدة .. حاجات في الشغل حاجات بتفرحنا وبتزعلنا حتى لو كانت تافهة واتريقنا على روحنا .. وحاجات عن أهلنا خصوصا أبهاتنا أو يمكن لأننا اتكلمنا في حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياة مش عارف ” .

وأضاف : ” شهر ١١ بالنسبالى من الأشهر الصعبة عليا أوي وفي عز ما أنا بحاول تأهيل نفسى نفسيا لاستقبال يوم ١٢ نوفمبر اللى هو يوم سنوية أبويا حصل موضوع هيثم يوم ٧ نوفمبر .. اللهم لا اعتراض الحمد لله على كل حال .. الله يرحم أبويا وأبوك ويرحمك يا هيثم يا أخويا ويجمعنا ببعض على خير .. اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك ولا تردنا إليك إلا وأنت راضى عنا يا رب العالمين ..اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و للأستاذ أحمد زكى و لأخويا هيثم أحمد زكى و لكل من رحلوا عنا ” .