كشف الإعلامي ” محمد مصطفى شردي ” في حلقة برنامجه ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة الحياة يوم أمس الأربعاء عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” سهير البابلي ” .

حيث أشار محمد مصطفى شردي إلى أن سهير البابلي قد تدهور وضعها الصحي بشكل كبير في الأيام الأخيرة .. مضيفا : ” منعت الأكل ومبتتكلمش خالص .. ونتمنى لها الشفاء لأنها أسعدتنا ” .

يذكر أن الفنانة سهير البابلي كانت قد تم نقلها إلى أحد المستشفيات ودخلت وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية نتيجة إصابتها بجلطة وضعف بعضلة القلب ووجود مياه على الرئة .