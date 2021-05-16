أعرب الفنان المصري ” محمد ممدوح ” عن دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها في الأيام الماضية خاصة سكان حي ” الشيخ جراح ” بالقدس من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى القصف والغارات التي يشهدها قطاع غزة .

فنشر محمد ممدوح صورة للعلم الفلسطيني عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتب في تعليقه عليها : ” لو أنت إنسان عادي حتى مش عربي أو مصري واللي بيحصل في فلسطين ده ماحرقش دمك وقلبك ولسا ماخدتش موقف لحد دلوقتي يبقى أنت إنسان معندكش نخوة ولا دم ” .

وتابع : ” ما بالك أنت إنسان ومصري وعربي ودول أخواتك اللي بيموتوا وبيتهجروا كل يوم على مرأى ومسمع من جميع الدول العربية اللي فرقها المصالح السياسية والفلوس .. تضامنوا معاهم ولو بالدعاء ليهم .. مينفعش نسكت في كل الأحوال ” .