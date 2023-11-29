ظهر الفنان محمد ممدوح بوزن أقل من المعتاد، وبشكل مختلف، وذلك خلال حلقة أمس من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، كاشفًا إنه فقد 45 كيلو من وزنه بسبب تناول المياه لمدة 17 يومًا.

وأوضح محمد ممدوح خلال الحوار، إنه اتبع حمية صيام المياه، أو «رجيم المياه» وهي الاستمرار على الصيام عن الأكل، مع تناول المياه: «شجعني عليها مدير أعمالي، كنت بصوم وبشرب ميه بس».

محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

17 يوما فقط، كانت الفترة الحاسمة للفنان محمد ممدوح، بعدما استطاع خسارة وزنه وفقًا لما أوضحه: «قعدت 17 يوم بشرب مياه بس ومكلتش خالص، وكنا مجموعة ومعانا دكاترة بيراقبونا ويشوفوا السكر والضغط، وكانت التجربة حلوة جدا وأي جوع أو صداع اشرب ميه وبسببه فقدت وزن كبير ولغاية دلوقتي بشرب مياه كتير».

وعن إحساسه نحو تطبيق هذا النظام، أكد الفنان إنه شعور كبير بالرحة: «الموضوع مبهر حسيت إني هادي وصافي، وحاجات كتيرة بتشفى بالمياه لأي سن».

ما هو رجيم المياه؟

وعن نظام الطعام مع تطبيق رجيم المياه، أوضح محمد ممدوح: «الأمر يعتمد على تناول الأطعمة الخفيفة وتدريجيًا، أنا ليا نظام باكل كل ساعتين وبشرب ميه كتير وخسيت 45 كيلو، ولما بدأنا نأكل مينفعش ناكل مرة واحدة، الأول نشرب عصير وبعد كدة ناكل حاجة خفيفة أوي»

تصريحات أخرى لـ تايسون

كشف الفنان محمد ممدوح أن زوجته ميرڤت حاولت في فترة سابقة دخول الوسط الفني كممثلة، لكنها توقفت عن المحاولة بعد ولادة ابنتهما كاميليا.

زوجة محمد ممدوح

وتحدث محمد ممدوح خلال لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” عن زوجته قائلا”ميرڤت ربنا يخليها مستحملاني، وحاجات كتير في حياتي مكنتش هتكمل إلا بفضل ربنا طبعا ووجودها جنبي”.

وردا على سؤال ما حقيقة تعمدك اختيار زوجتك من خارج الوسط الفني، قال محمد ممدوح: “المفاجأة إنها مش من خارج الوسط، كانت بتحاول تبقى داخل الوسط الفني لكن كان عندها شغل ثاني”.

وأضاف: “في برنامج كبير على قناة كانت هي البروديوسر له، وكانت بتاخد ورش تمثيل، ولما وصلت كاميليا سابت كل حاجة”.

تحدث محمد ممدوح خلال اللقاء عن ابنته كاميليا وعلاقته بها قائلا”أنا باختصار عايش لها، وفهمت وقدرت كل حاجة من إحساس أبويا وأمي”.

وتابع: “كاميليا غيرت حياتي، ومع الوقت وجودها بيفرق أكثر وأكثر، لو راجع من شغل 20 ساعة ونايم تعبان، بيصعب عليها تصحيني لو نزلت مثلا تروح المدرسة، لكن أنا بتضايق، وببقى عايز أسمع منها صباح الخير”.

فيلم أهل الكهف

يذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض أحدث أفلامه “أهل الكهف”، وتدور قصته سنة 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال حكاية ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.

ويشارك في بطولة فيلم “أهل الكهف” خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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